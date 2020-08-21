Çal'dan Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildi Maske üretim atölyesinde kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor

Denizli’de, Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta, kadın kursiyerler aile ekonomisine katkı sağlayarak yurt dışına maske üretiyor. Üretimin ilk gününden bugüne kadar Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildiği belirtildi.

Denizli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çal ilçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, usta öğreticiler ve kadın kursiyerler aile ekonomisine katkıda bulunurken, korona virüs dolayısıyla sağlık için maske üretimine devam ediyor. Çal ilçe Kaymakamı Selin Sarı, Kovid19 ile mücadelede maske üreten öğretmenler, öğrenciler ve usta öğreticileri ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sarı, “Atölyede çalışmalar gerçekten çok güzel ilerliyor, Kovid19 tedbirlerini alarak çalıştıklarını gördüm. Atölyede kadınlarımızı bu çalışmalarından dolayı gurur duydum. Kadınlarımız ailelerine ekonomik katkı sağlarken, Hollanda’ya maske ihraç edilmesi de ayrı bir güzel durum, herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Maske üretim atölyesinde günlük yaklaşık olarak 41 bin ultrasonik maske üretildiği ve Hollanda’ya ise 35 bin maskenin ihraç edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.