ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’dan önemli projeler Sarıkaya: “Sporcu kardeşlerimiz otobüslerden ücretsiz yararlanacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’dan önemli projeler Sarıkaya: “Sporcu kardeşlerimiz otobüslerden ücretsiz yararlanacak”

İHA

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya, "Değişim ve Gelişim" temalı etkinlikte adaylığını açıklarken, ekibini tanıtıp projeleri anlatıldı.

ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’dan önemli projeler Sarıkaya: “Sporcu kardeşlerimiz otobüslerden ücretsiz yararlanacak”

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya, “Değişim ve Gelişim” temalı etkinlikte adaylığını açıklarken, ekibini tanıtıp projeleri anlatıldı.
Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya ve ekibi “Değişim ve Gelişim” temalı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte adaylığını ve ekibini tanıtan Ayşe Sarıkaya projelerini anlattı. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, Denizli Eğitimspor Kulüp Başkanı ve spor şefi olarak görevine devam ediyor. Sarıkaya, spor kulüpleri, yöneticiler ve sporcular arasında birlik ve dayanışmayı sağlayarak, tüm branşlarda spor kulüplerini desteklemek, iyileştirici adımlar atmak ve yeni haklar kazanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Sarıkaya, Denizli’de amatör sporun yaygın kitlelerle buluşturulması, sporcu gençliğin gelişmesi ve bütünleşmesi için, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunarak Denizli amatör spor kulüplerine çağdaş bir anlayış çerçevesinde liderlik yapmak istediklerini söyledi.

“Yakın bir zamanda müjdeli haberlerimizi sizlerle paylaşacağız”
Etkinliğin devamında konuşmalarını sürdüren Başkan Adayı Sarıkaya, “Sporcu kardeşlerimizin otobüslerden ücretsiz yararlanması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan ile yaptığımız görüşme son derece verimli geçti. Seçimden sonra bu projemizi hayata geçireceğiz. Önemli su firmalarından biri ile görüşülmüş olup, tüm takımlara su desteği sağlanması konusunda anlaşma yapılmıştır. Suyun ücretsiz karşılanması projemiz ile kulüplerimize ciddi katkılarımız olacaktır. Bu kapsamda başarılı ve olumlu geçen görüşmeler yaptık ve olumlu dönüşler aldık. Yakın bir zamanda müjdeli haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Kulüp yoğunluğunun bulunduğu ve şehir merkezine uzak bölgelerde özellikle sezon öncesi ve 2. transfer ve tescil dönemlerinde Denizli ASKF İdari ofisleri oluşturacağız” dedi.

Birçok projelerinin olduğunu belirten ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’nın ardından ASKF Kurucu Başkanı Arif Gören, Denizli’de birçok güzel çalışmaların olduğunu ve daha güzel çalışmaların olacağını söyleyerek, geçmişten günümüze kadar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu anlattı.

Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya'nın tanıttığı listede Ömür Duğan, Adem Alan, Ahmet Yıldırım, Ayhan Güller, Hasan Arslan, İbrahim Güler, İsmail Tolcu, Mehmet Emin Ataş, Mustafa Karapınar, Ömer Sarıkaya, Ümit Akdağlı, Sevil Güngör ve Volkan Kösea yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osman Zolan,"Türkiye için bir milat" Müjdenin ardından Başkan Zolan mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Osman Zolan,"Türkiye için bir milat" Müjdenin ...
Kayıp adam iş yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp adam iş yerinde ölü bulundu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
YEREL HABERLER Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Denizlispor'un Brezilya seferi
YEREL HABERLER Denizlispor'un Brezilya seferi
Öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası aktaracak Tarihi ilçede 34 sınıf öğretmenine “Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi” verildi Doç. Dr. Bertan: “Öğretmenler, doğal ve kültürel mirası daha anlaşılır öğretme fırsatı sunacak”
YEREL HABERLER Öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası ...
Çal'dan Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildi Maske üretim atölyesinde kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Çal'dan Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildi Maske ...
Koronavirüs testi pozitif kişi, düğünde bulundu
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif kişi, düğünde bulundu
Büyükşehir kültür yayınları dijital kütüphanede
YEREL HABERLER Büyükşehir kültür yayınları dijital kütüphanede
Tavas Kavşağı trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Tavas Kavşağı trafiğe kapatılacak
Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla’da bir düğünde bulundu Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu
YEREL HABERLER Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla’da bir ...
Ünlü sanatçı anne evinde makyaj keyfini böyle paylaştı Melek Mosso, anne evinde yaptığı zeytinyağlı makyaj paylaşımı ile büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı anne evinde makyaj keyfini böyle ...
El emekleri sanat eserine dönüşüyor Pamukkale Belediyesinin açtığı yaz kurslarında sertifikalar verildi
YEREL HABERLER El emekleri sanat eserine dönüşüyor Pamukkale ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’si ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’si ağır 2 yaralı
Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı Durdurulan otobüste arama yapan polisler, yolcuyu gözaltına aldı
YEREL HABERLER Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu ...
Güzelyurt bağlantı yolu tamamlandı Birçok mahalleye ulaşım sağlayan Güzelyurt bağlantı yolu tamamlandı
YEREL HABERLER Güzelyurt bağlantı yolu tamamlandı Birçok mahalleye ...
Denizli Honaz Ovasında 2. kısım sulaması tamamlandı
YEREL HABERLER Denizli Honaz Ovasında 2. kısım sulaması tamamlandı
Kızılcabölükspor'dan Altınordu açıklaması
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'dan Altınordu açıklaması
Böbrek hastası eşini bıçaklayan şahıs, tutuklandı Eski eşini bıçaklayan şahısın sözleri; “Namus davası ve oğlumu kirli işlerine alet etmiş”
YEREL HABERLER Böbrek hastası eşini bıçaklayan şahıs, ...
Denizlispor Asbaşkanı istifa etti
YEREL HABERLER Denizlispor Asbaşkanı istifa etti
Denizlispor Profesyonel Şube Sorumlusu Fırat istifa etti
YEREL HABERLER Denizlispor Profesyonel Şube Sorumlusu Fırat istifa ...
Böbrek hastası eski eşini bıçakladı, 'Namus davası' dedi
YEREL HABERLER Böbrek hastası eski eşini bıçakladı, 'Namus davası' ...
Bozkurt ve Çardak ilçesinde AFAD konutları için kura çekimi düzenlendi
YEREL HABERLER Bozkurt ve Çardak ilçesinde AFAD konutları için kura ...
Türkiye’nin en uzun yaşayan Down Sendromlu bireyi doğduğu ilçeye geldi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uzun yaşayan Down Sendromlu bireyi ...
Futbolculuk ve teknik direktörlük yaptığı takımdan istifa etti Levent Kartop istifa etti
YEREL HABERLER Futbolculuk ve teknik direktörlük yaptığı takımdan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X