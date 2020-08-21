ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’dan önemli projeler Sarıkaya: “Sporcu kardeşlerimiz otobüslerden ücretsiz yararlanacak”

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya, “Değişim ve Gelişim” temalı etkinlikte adaylığını açıklarken, ekibini tanıtıp projeleri anlatıldı.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya ve ekibi “Değişim ve Gelişim” temalı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte adaylığını ve ekibini tanıtan Ayşe Sarıkaya projelerini anlattı. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, Denizli Eğitimspor Kulüp Başkanı ve spor şefi olarak görevine devam ediyor. Sarıkaya, spor kulüpleri, yöneticiler ve sporcular arasında birlik ve dayanışmayı sağlayarak, tüm branşlarda spor kulüplerini desteklemek, iyileştirici adımlar atmak ve yeni haklar kazanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Sarıkaya, Denizli’de amatör sporun yaygın kitlelerle buluşturulması, sporcu gençliğin gelişmesi ve bütünleşmesi için, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunarak Denizli amatör spor kulüplerine çağdaş bir anlayış çerçevesinde liderlik yapmak istediklerini söyledi.



“Yakın bir zamanda müjdeli haberlerimizi sizlerle paylaşacağız”

Etkinliğin devamında konuşmalarını sürdüren Başkan Adayı Sarıkaya, “Sporcu kardeşlerimizin otobüslerden ücretsiz yararlanması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan ile yaptığımız görüşme son derece verimli geçti. Seçimden sonra bu projemizi hayata geçireceğiz. Önemli su firmalarından biri ile görüşülmüş olup, tüm takımlara su desteği sağlanması konusunda anlaşma yapılmıştır. Suyun ücretsiz karşılanması projemiz ile kulüplerimize ciddi katkılarımız olacaktır. Bu kapsamda başarılı ve olumlu geçen görüşmeler yaptık ve olumlu dönüşler aldık. Yakın bir zamanda müjdeli haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Kulüp yoğunluğunun bulunduğu ve şehir merkezine uzak bölgelerde özellikle sezon öncesi ve 2. transfer ve tescil dönemlerinde Denizli ASKF İdari ofisleri oluşturacağız” dedi.



Birçok projelerinin olduğunu belirten ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’nın ardından ASKF Kurucu Başkanı Arif Gören, Denizli’de birçok güzel çalışmaların olduğunu ve daha güzel çalışmaların olacağını söyleyerek, geçmişten günümüze kadar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu anlattı.



Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya'nın tanıttığı listede Ömür Duğan, Adem Alan, Ahmet Yıldırım, Ayhan Güller, Hasan Arslan, İbrahim Güler, İsmail Tolcu, Mehmet Emin Ataş, Mustafa Karapınar, Ömer Sarıkaya, Ümit Akdağlı, Sevil Güngör ve Volkan Kösea yer aldı.

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