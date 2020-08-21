Kazaya karışan düğün konvoyundaki vatandaşlar kamyonet sürücüsüne saldırdı 1 kamyonet ve 4 otomobilin birbirine girdiği kazanın ardından 1 kişi gözaltına alındı

Denizli’de düğün konvoyu ilerlediği sırada 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan gelin arabasındaki damat ve yakınları kamyonet sürücüsüne saldırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu yolda ilerlediği sırada trafiğin sıkışmasından dolayı araçlar aniden durdu. Ankara istikametine seyir eden Ali F. idaresindeki 64 AAC 850 plakalı Ford markalı kamyonetin önünde aniden bir aracın durması neticesinde düğün konvoyundaki Renault markalı 34 SA 7256 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü D.’nin de aniden durması ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gelin arabasını kiraladığı öğrenilen damat Arda D. ve damadın babası Şükrü D. ile gelinin yakınları kamyonet sürücüsüne saldırdı. Saldırı anında kamyonetin kontağını almaya çalışanlar ise olay yerine gelen trafik polisinin müdahalesi ile ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahalede bulundu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.

4 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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