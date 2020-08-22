Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sert tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sert tepki

DHA

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sert tepki


DENİZLİ, (DHA)- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağı açıklayarak lige alınmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e olumsuz yanıt verdi. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü´nün Süper Lig'den çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, Süper Lig'de mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusu reddedildi.TBF'den yapılan açıklamada, "Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı´nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü´nün ING Basketbol Süper Ligi´nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi´nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.KARARA TEPKİ
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü'nden yapılan açıklamada ise karara tepki vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun, Bakırköy Basketbol Kulübünün 30.06.2020 tarihli 682 sayılı kararıyla düşürülmesi  sebebiyle, 2020-2021 sezonunda BSL de oynamak için müracaat etmiş ve belgelerini  Basketbol  Federasyonu'na sunmuştur. Kulübümüze eksik belge olduğuna dair usulüne uygun olarak gönderilmiş resmi bir yazı ulaşmamıştır. Üstelik, Bandırma ligden çekileli henüz  bir gün olmuştur. Bu süreçte, bizzat Basketbol Federasyon başkanımız tarafından pazartesi fikstüre katılacağı söylenen kulübümüzün, yazılı ve görsel medyada da BSL'de olduğu yoğun şekilde dillendirilmiştir. Tüm Basketbol camiası, kulübümüzün BSL'de olmasından memnuniyetlerini belirtmiş ve bu karar sevinçle karşılanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi:
"Bu şartlarda ne olmuştur ki gece ansızın ligin 15 takımla oynanacağı açıklanmıştır? BSL'de oynamak için her türlü hazırlığı olan, her maçı dolu seyirciye oynayan, harikulade bir salonu olan ve üstelik tek başvurucu olan kulübümüz gecenin bir vakti neden reddedilmiştir? Pandemi nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkemizde ve dünyada, bir önceki sezonu yarıda kalmış bir lig için sanki her şey normalmiş gibi, karar olmaksızın düzenlemeler yaparak, anlık kurallar koymak, bir kaç günlük sürelerde belgeler istemek, taleplerde bulunmak ve üstelik TFF düşmeyi kaldırıp 21 takımla ligi oynatırken, bir eksik takımla lig oynatmak nedendir? Bandırma çekileli henüz bir gün olmuşken, hiç bir dayanak  karar olmaksızın başvurumuzun reddedilmesi hangi talimata uygun düşmektedir? Bandırma'nın çekilmesiyle ilgili karar dahi almayan federasyon ve ancak bu şekilde doğacak bir hak için ek süre verilmesi gerekirken, bir günde kulübümüzden beklediği nedir? Gerekli süreler verilerek, bir kaç gün beklemek yerine, BSL'nin bir eksik takımla oynatılmasına neden müsade edilmiştir?  Eğer bir eksiklik var ise talimatlara göre tarafımıza süre verilmesi gerekirken neden verilmemiştir? Eksik olan her ne ise hangi BSL takımında mevcuttur? Federasyon Başkanının yurt dışında olduğu ve katılmadığı bir toplantıyla bu kadar mühim bir karar niye aceleyle alınmıştır?  Tek isteği basketbol oynamak ve Denizli' de basketbolun sevilmesini sağlamak olan kulübümüz hem mantığa hem hukuka aykırı olan bu karara karşı tahkime gitme kararı almıştır."DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-08-22 12:03:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlık alana yakın bölgede yükselen alevler korkuttu
YEREL HABERLER Ormanlık alana yakın bölgede yükselen alevler ...
Pamukkale'de 162 gün sonra ilk balon uçtu
YEREL HABERLER Pamukkale'de 162 gün sonra ilk balon uçtu
Rodallega bu sezonda yeşil siyah forma giyecek
YEREL HABERLER Rodallega bu sezonda yeşil siyah forma giyecek
Yukatel Denizlispor, Rodallega ile sözleşme yeniledi 
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor, Rodallega ile sözleşme yeniledi 
Kazaya karışan düğün konvoyundaki vatandaşlar kamyonet sürücüsüne saldırdı 1 kamyonet ve 4 otomobilin birbirine girdiği kazanın ardından 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kazaya karışan düğün konvoyundaki vatandaşlar ...
Osman Zolan,"Türkiye için bir milat" Müjdenin ardından Başkan Zolan mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Osman Zolan,"Türkiye için bir milat" Müjdenin ...
ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’dan önemli projeler Sarıkaya: “Sporcu kardeşlerimiz otobüslerden ücretsiz yararlanacak”
YEREL HABERLER ASKF Başkan Adayı Sarıkaya’dan önemli ...
Kayıp adam iş yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp adam iş yerinde ölü bulundu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
YEREL HABERLER Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Denizlispor'un Brezilya seferi
YEREL HABERLER Denizlispor'un Brezilya seferi
Öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası aktaracak Tarihi ilçede 34 sınıf öğretmenine “Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi” verildi Doç. Dr. Bertan: “Öğretmenler, doğal ve kültürel mirası daha anlaşılır öğretme fırsatı sunacak”
YEREL HABERLER Öğretmenler, öğrencilerine doğal ve kültürel mirası ...
Çal'dan Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildi Maske üretim atölyesinde kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Çal'dan Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildi Maske ...
Koronavirüs testi pozitif kişi, düğünde bulundu
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif kişi, düğünde bulundu
Büyükşehir kültür yayınları dijital kütüphanede
YEREL HABERLER Büyükşehir kültür yayınları dijital kütüphanede
Tavas Kavşağı trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Tavas Kavşağı trafiğe kapatılacak
Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla’da bir düğünde bulundu Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu
YEREL HABERLER Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla’da bir ...
Ünlü sanatçı anne evinde makyaj keyfini böyle paylaştı Melek Mosso, anne evinde yaptığı zeytinyağlı makyaj paylaşımı ile büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı anne evinde makyaj keyfini böyle ...
El emekleri sanat eserine dönüşüyor Pamukkale Belediyesinin açtığı yaz kurslarında sertifikalar verildi
YEREL HABERLER El emekleri sanat eserine dönüşüyor Pamukkale ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’si ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’si ağır 2 yaralı
Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu çaldı Durdurulan otobüste arama yapan polisler, yolcuyu gözaltına aldı
YEREL HABERLER Yabancı yolcu otobüste muavinin cep telefonunu ...
Güzelyurt bağlantı yolu tamamlandı Birçok mahalleye ulaşım sağlayan Güzelyurt bağlantı yolu tamamlandı
YEREL HABERLER Güzelyurt bağlantı yolu tamamlandı Birçok mahalleye ...
Denizli Honaz Ovasında 2. kısım sulaması tamamlandı
YEREL HABERLER Denizli Honaz Ovasında 2. kısım sulaması tamamlandı
Kızılcabölükspor'dan Altınordu açıklaması
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'dan Altınordu açıklaması
Böbrek hastası eşini bıçaklayan şahıs, tutuklandı Eski eşini bıçaklayan şahısın sözleri; “Namus davası ve oğlumu kirli işlerine alet etmiş”
YEREL HABERLER Böbrek hastası eşini bıçaklayan şahıs, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X