Oto yıkamacılarda korona virüs mesaisi Normalleşme sürecinde araç sahipleri oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu

Denizli’de normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar, sık sık kullandıkları otomobilleri ile oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, “İşi profesyonele bırakmak lazım, onlar temizlediğinde gönlümüz rahat oluyor” dedi.

Denizli’de normalleşme sürecinin başlaması ile vatandaşlar dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Vatandaşların sık sık kullandığı otomobiller ise kullanım oranı artması dikkatlerden kaçmadı. Olağan yaşantıda olmazsa olmazlarından olan otomobillere her gün onlar kez seyahat ediyor. Seyahatlerde ise farklı kişiler otomobillere binmesi söz konusu oluyor. Korona virüse karşı önlem almak isteyen vatandaşlar ise soluğu oto yıkamacılarda aldı. Kentin oto yıkama duraklarının başında gelen Kampüs Oto Yıkamada araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ücretsiz olarak araçları dezenfekte eden Kampüs Oto Yıkama sahibi Mustafa Yılmaz,

Pandemi sürecinde oto yıkamalarda artış oldu. Müşterilerimiz araç temizliğine daha çok önem vermeye başladılar. Bunun yanı sıra dezenfekte uygulamalarımız çoğaldı. Müşterilerimizin sağlığı açışından, şuanda ücretsiz dezenfekte yapmaya başladık. Her çıkan araca dezenfekte yapıyoruz. Buda müşterilerimiz için sağlıklı ortam sağlıyor. Şuanda pandemi sürecinde olduğumuz için araçlara çok fazla inşalar biniyorlar. Bundan dolayı araçlarına müşteriler sürekli dezenfekte yaptırıyorlar” dedi.



“Aracımı kendim yıkattığım zaman istediğim verimi alamıyorum”

Aracı kendi yıkamasına rağmen aynı verimi alamadığı dile getiren Ozan Kahya, “Korona virüs çıktıktan sonra aracımızı haftada bir gün yıkatma ihtiyacı hissediyorum. İki yıldan beri aracımı sürekli yıkattığım firma. Bu zamana kadar eksikliklerini görmedim. Aracım düzenli bir şekilde yıkanıyor. Her geldiğimde dezenfekte oluyor. Aracımı kendim yıkattığım zaman istediğim verimi alamıyorum” ifadelerini kullandı.

