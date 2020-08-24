Denizlispor'da Jimmy Durmaz iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - TRANSFERDE kaleci Cenk Gönen ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca attı. Yeşil-siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tercrübeli futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü.

Futbol kariyerine doğduğu yer İsveç'in Malmö takımında başlayan Jimmy, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1.5 sezon top oynayan futbolcu, ardından Olympiakos ve Toulouse'da forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa İsveç Milli Takımı'nda görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-08-24 13:21:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.