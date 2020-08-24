Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la devam

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'da yönetim teknik direktör Ali Yalçın'la yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 3. Lig'de sekizinci sezonunu geçirecek Kızılcabölükspor´umuzda teknik direktörümüz Ali Yalçın ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı. Teknik direktörümüz Ali Yalçın´ın yardımcılıklarını Mustafa Kocakaya, Tuncer Gökçe ve Fatih Yalçın yapacak" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-08-24 14:02:19



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