Denizli’de bir haftada maske takmayanlara 17 bin 100 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kurallarını ihlal eden 19 vatandaşa 17 bin 100 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 19 kişiye 17 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

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