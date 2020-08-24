Denizli'ye gizlice gelen DEAŞ'lı tutuklandı

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DEAŞ terör örgütünün bünyesinde Suriye’de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Denizli’ye gizlice girdiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı. DEAŞ terör örgütü bünyesinde yer alan ve çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren şahsın Denizli’ye geldiği istihbaratını değerlendiren polis ekipleri şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. İllegal yollarla yurda giren ve sonrasında Denizli’ye gelen örgüt üyesi tespit edilerek operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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