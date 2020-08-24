Denizli'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olan, bölgedeki çatışmalara katıldığı ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen bir kişinin Denizli'de olduğunu saptadı. Operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-24 17:10:53



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