Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 tutuklama

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Denizli’de, uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı kenevir bitkisi ekerek esrar üretimi yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda operasyon düzenledi. 3 ayrı arazide yapılan aramalarda ekili vaziyette 237 kök kenevir bitkisi tespit edilip, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanmış, C. Savcılığından alınan arama kararlarına istinaden şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda esrar maddesi ele geçirilmiştir. Denizli geneli Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda toplam 237 kök kenevir bitkisi, 645 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 126 gram eroin maddesi, 9 gram metamfetamin maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ,ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 24 şüpheli şahıstan 11’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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