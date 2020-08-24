Denizlispor, Mesanovic´le imzaladı



Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Tranferde kaleci Cenk Gönen ve orta saha Marvin Bakalorz´u kadrosuna dahil eden Süper Lig´in Ege temsilcisi Denizlispor, Boşnak santrfor Muris Mesanovic´i de resmen renklerine kattı.

Denizlispor Kulübü´nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki santrfor oyuncusu Muris Mesanovic'in sezon sonuna kadar kulübümüze kiralanması konusunda kulübü Mlada Boleslav ve oyuncu ile anlaşmış ve resmi sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-08-24 17:56:16



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