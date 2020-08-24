FETÖ şüphelisi eski savcı hücre evinde yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı, saklandığı örgütün hücre evinde yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olan ve firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı'nın, örgütün hücre evinde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, KHK kapsamında görevinden daha önce ihraç edilen savcıyı yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN
2020-08-24 22:08:32
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