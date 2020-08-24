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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ şüphelisi eski savcı hücre evinde yakalandı

DHA

FETÖ şüphelisi eski savcı hücre evinde yakalandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı, saklandığı örgütün hücre evinde yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olan ve firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı'nın, örgütün hücre evinde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, KHK kapsamında görevinden daha önce ihraç edilen savcıyı yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN
2020-08-24 22:08:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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