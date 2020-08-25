Normalleşme sürecinde başlatılan yaz kursları tamamlanıyor

Türkiye’de normalleşme sürecinin ardından Pamukkale Belediyesi tarafından el sanatlarından işaret diline kadar farklı alanlarda başlatılan yaz kursları tek tek tamamlanıyor.

Pamukkale Belediyesi, tüm dünya ile birlikte yaşanan Korona virüs salgını sonrasında, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından açtığı yaz kurslarını birer birer tamamlamaya başladı. Hijyen, sosyal mesafe, maske gibi kurallar dikkate alınarak gerçekleştirilen tüm kursları yakından takip eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak adına açılan İşaret Dili Kursu ile iş hayatında daha doğru konuşmayı hedefleyen Diksiyon Kursu’na katılan kursiyerlerin sertifikalarını takdim etti. Hafta içi her gün, toplamda 120 saat süren İşaret Dili Kursu’nu 20 kursiyer tamamlayarak İşaret Dili Sertifikalarını almaya hak kazandı. Yine toplamda 40 saatlik bir kurs programı ile doğru konuşmayı tercih eden 25 kursiyere de, Diksiyon Kursu bitirme sertifikalarını Başkan Örki takdim etti.



“İletişim çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaz boyunca devam eden farklı alanlarda açtıkları kursların her birinin önemli ve güzel olduğunu ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak açtığımız tüm kurslarımız ücretsizdi. Farklı alanlardaki onlarca kurslarımızdan biri de İşaret Dili Kursu, bir diğeri de Diksiyon Kursu idi. İşaret Dili Kursu, çevremizde bulunan engelli vatandaşlarımızla daha kolay iletişim kurabilmek, bir nebze de olsa onların hayatlarını kolaylaştırabilmek adına önemli bir kurstu. Bunun yanı sıra, Diksiyon Kursuda hem günlük hem de iş hayatımızda en önemli iletişim aracımız ana dilimizi ne kadar doğru konuştuğumuzu sorgulamamızı sağlayarak, güzel Türkçemizi doğru kullanmayı öğretiyor. Pandemi sürecinde, tüm kurallarımıza uyarak kurslarımızı tamamlayan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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