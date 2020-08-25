Maskeyi yüzlerine değil, plakaya taktılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde trafik ışığında bekleyen motosiklet kullanan iki gencin yüzlerine takması gereken maskeyi plakalarına takmaları şaşkınlık yarattı. Bir otomobil sürücüsü tarafından fotoğrafları çekilen gençlerin kask bile takmadıkları görüldü.
Akçeşme Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Sadık Kavşağındaki trafik ışığında bekleyen iki motosikletli genç, pandemi önlemleri kapsamında maske uygulaması ile diğer araç sürücülerini hayrete düşürdü. Önlerinde bekleyen ve motosiklet kullanan 2 gencin yüzlerine takmaları gereken maskeyi plakaları takması diğer sürücülerde şaşkınlık yarattı. Bir otomobil sürücüsü, gençlerin koronavirüs salgınından koruyan maskeleriyle plakalarını kapatarak ışıkta bekleme anlarını cep telefonuyla kaydetti. Araç sürücüleri kask da takmayan gençleri polise ihbar ederken, çekilen fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyenler gençlere tepki yağdırdı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN
2020-08-25 19:36:47
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