Sokak düğünlerine yeni düzenleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünlerinde yiyecek, yemek ikramının yapılmamasına kararının istinaden düğün merasiminin düzenlendiği restaurant ve işletmeler ile açık kır düğün salonlarında, düğün salonu olmayan ilçelerde belirlenen okul bahçesi veya pazaryeri hariç, yemek ikramının yapılabilmesine şeklinde yeniden düzenlenmesine, yemek ikramı yapılacak ise işletmelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan güncel korona virüs kapsamında restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yemeiçme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler kapsamında her türlü tedbirin alınmasına yönelik karar verildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere yapılacak her türlü yiyecekiçecek “paketli su servisi hariç” ikramının durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

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