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Denizlispor kongreye gidiyor

DHA

Denizlispor kongreye gidiyor


DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim olağanüstü seçimli kongre kararı aldı. Yeşil-siyahlı kulübün olağanüstü genel kurulu 10 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda toplanacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 18 Eylül'de aynı yer ve saatte yapılacak. Kongrede yönetim kuruluna 1 başkan, 14 asil ve 8 yedek üye seçilirken yönetime şirketleşme ve kulüp isim hakkının kiraya verilmesi konusunda yetki isteneceği açıklandı. Denizlispor'da Başkan Ali Çetin'in yenilediği yönetim kurulu listesiyle tekrar aday olması bekleniyor. Geçen yıl taraftardan tepki alan Çetin, süreç içinde istifa eden yönetimin ağır topları Yasin Özpek, Taner Atilla ve Ali Fırat gibi isimlerin yerine geçen ay Levent Çaputçu, Ozan Katrancı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Serkan Başbuğ, Yavuz Cinkaya ve Osman Uğurlu'yu davet yoluyla yönetime dahil etmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-08-26 10:58:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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