Kızılcabölükspor'da 6 oyuncu gitti

Düşündüğümüzden çok daha büyükmüş!

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim geçen sezonki kadrodan 6 futbolcuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşma zemini sağlanamayan Amaç Ulaş Bayram, İlyas Ural, Semih Durmuş, Polat Ertek, Serkan Özen ve Tarık Emre Arslan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulübümüze bugüne kadar verdikleri hizmetler için bu futbolculara teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Amaç Ulaş sarı-kırmızılı formayla 24, İlyas 97, Semih 10, Polat 7, Serkan 61 maça çıkarken, Tarık süre alamadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-08-26 10:59:31



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