Yaz aylarında kulak burun boğaz hastalıkları artmasına dikkat! Havuz ve denize girenler dış kulak enfeksiyonu oluşabilir Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, “Kulağa su kaçması enfeksiyonun en sık sebepleri arasındadır” “Dış kulak enfeksiyonunun belirtileri kaşıntı şikayeti ile başlar” “Su, sabun ve şampuandan korumamız gerekiyor” “Enfeksiyonda kulak burun boğaz uzmanına gidilmelidir”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, yaz mevsiminde vatandaşlarda dış kulak yolu enfeksiyonlarının artmasının sebebini ve dış kulak yolunda yapılan temizliğin doğal süreci bozduğu için riskin artması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarında açılan deniz ve havuz sezonunda tatil keyfi beraberinde vücutta bazı sorunla yol açabiliyor. Yaz aylarında dış kulak enfeksiyonlarında artış olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, “Dış kulağın ıslak kalması, kirli havuz ve deniz suyu ile temas, yabancı cisimlerle kulağa müdahale edilmesi, dış kulak yolu enfeksiyonu riskini arttırır. Dış kulak yolu enfeksiyonları genellikle suyla temasın daha sık olduğu yaz mevsiminde görülür. Dış kulak yolunda yapılan temizliğin doğal süreci bozabilir ve enfeksiyon kapma riskini arttırır. Dış kulak yolunun travmatik bir şekilde temizlenmesi o bölgenin hassas hale gelmesine sebep olur. Bu hassas bölgeye havuza veya denize girdiğimizde su kaçarsa dış kulak yolu enfeksiyonu riski artar” dedi.



“Kulağa su kaçması dış kulak yolu enfeksiyonun en sık sebepleri arasındadır”

Dış kulak enfeksiyonunun Türkiye gibi ılıman ülke ve bölgelerde görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Kamil Aykal, “Kulağımız başlıca 3 bölüme ayrılır. Bunlar dış kulak yolu, orta kulak ve iç kulaktır. Dış kulak yolu sesin ilk girdiği yerdir, orta kulağa ileten boru şekilde bir yapıdır. Dış kulak yolunun giriş kısmı kıkırdak yapıdan oluşur ve salgı bezleri ile kıl köklerini içerir. Dış kulak yolunun kendi salgısı vardır. Kulağı koruyucu bir salgıdır. Halk arasında kulak kiri denen şey aslında koruyucu bir salgıdır. Bunun travmatik bir şekilde temizlenmesi o bölgenin hassas hale gelmesine sebep olur. Bu hassas bölgeye havuza veya denize girdiğimizde su kaçarsa dış kulak yolu enfeksiyonu riskini artırır. Denize ve havuza girmek, kulağa su kaçması dış kulak yolu enfeksiyonun en sık sebepleri arasındadır” ifadeleriyle belirtti.



“Enfeksiyonunun belirtileri kaşıntı şikayeti ile başlar”

Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Aykal, “Enfeksiyonunun belirtileri öncelikle kaşıntı şikayeti ile başlar. Dış kulak yolunun çok hassas bir cildi vardır ve bölgeyi kaşıdığınız zaman küçük bir yaralanma bile olsa o bölgede mikroplar ile bakteriler çok kolay üreyebilirler. Böylece dış kulak yolunda şişlik, ödem ve ağrıya sebep olur. Hasta ağrıdan dolayı, çok şiddetli ağrı oluştu, işitme kaybım oldu şeklinde şikayetlerle başvurur. İşitme kaybının da sebebi, dış kulak yolunun aşırı ödem ve sesin iletilememesidir” diye konuştu.



“Dış kulak yolumuzu su, sabun ve şampuandan korumamız gerekiyor”

Dış kulak yolu sağlığının önemli olduğunu vurgulan Op. Dr. Aykal, “Dış kulak yolumuz asidik bir yapıya sahiptir. Bu asidik yapının bozulması mikro organizmaların ve bakterilerin bölgede daha kolay üremesine sebep olur. Bu bakteriler arasında en sık gördüğümüz Staphylococcus bakterileri çok etkilidir. Hastalarda ki şikayeti dış kulak yolunda tıkanma, şiddetli ağrı, ilerleyen durumlarda ise ateş ve hassasiyet olabilir. Hatta hastalar kulağa temasta şiddetli ağrı hissederler. Dış kulak yolu enfeksiyonları özellikle yaz mevsimlerinde, havuzların, denizlerin sık kullanılmasıyla daha sık görülmektedir. Aynı şekilde sabun, şampuan da bölgenin asitliğini bozuyor ve böylece mikroplar daha kolay ürüyor. Bu yüzden dış kulak yolumuzu su, sabun ve şampuandan korumamız gerekiyor. Daha önceden dış kulak yolunda rahatsızlığı olan kişiler kulağını korumaları gereklidir. Korumaları için ise kulağa banyoda kuru pamuk tıkayın ve üzerine vazelin sürün önerilerinde bulunuyoruz. Denize ve havuza girerken özel tıpalar var onları kullanabilirler. Kulak çubuğunu kulağa çok sokmamak gerekiyor. Yabancı ve sivri maddelerin kulağa kesinlikle sokulmaması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.



“Dış kulak yolu enfeksiyonunda kulak burun boğaz uzmanına gidilmelidir”

Hastalığın tedavisi hakkında bilgi veren Op. Dr. Aykal, “Dış kulak yolu enfeksiyonunda mutlaka kulak burun boğaz uzmanına giderek, dış kulak yolunun temizlenmesi gerekir. Ayrıca çeşitli pansumanlar, ilaçlar uygulanabilir. Özellikle çok şiddetli ağrısı olan, dış kulak yolunda çok ödemi olan hastalarda özel ilaçlarla, özel pansumanlar yapıyoruz. Hastalara genellikle basit antibiyotikler veriyoruz. Bu noktada antibiyotikli kulak damlaları çok etkilidir. Ayrıca kortizonlu kulak damlaları kullanıyoruz. Kulak damlalarının amacı da dış kulak yolundaki ödemi ve ağrıyı azaltmaktır. Genellikle 23 gün içerisinde tedaviyle hastalık toparlanabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.