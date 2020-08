Denizli Büyükşehir Belediyesi, ASKF ile işbirliği protokolü imzaladı Büyükşehir’den amatör spora büyük destek Başkan Zolan’dan amatör sporculara destek

Amatör spora verdiği destekle geleceğin yeteneklerinin gelişmesine büyük katkı koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ASKF ile işbirliği protokolü imzaladı.

Denizli’de geleceğin yeteneklerini yetiştirilmesi ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında büyük katkı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile ortak hizmet protokolü imzaladı. Protokolle, amatör sporcuların eğitici, öğretici ve yönetici olarak yetiştirilmesi ve amatör sporculara yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapılırken imza töreninde konuşan ASKF Başkanı Ceşen, Başkan Zolan'ın her zaman amatör sporların yanında olduğunu belirterek, "Denizlimiz verdiğiniz destekler sayesinde amatör sporda ilk 5’e girdi. Camiamız sizinle mutlu. Sizin verdiğiniz destekler bize büyük bir güç veriyor. Sporcu, kulüp ve müsabaka sayılarımızla amatör sporun gelişmesinde bize can suyu oluyorsunuz. Kendi adıma, kulüp ve federasyonumuz adına çok teşekkür ediyorum. Bizlere verdiğiniz destek için şükran doluyuz, sizlerden Allah razı olsun" dedi.

“Amatör sporlara destek artarak sürecek”

Güzel bir işin imzasını atacaklarını belirten Başkan Zolan, "Amatör sporlarımızla her zaman bir aradayız. Gençlerimizle, kulüplerimizle ve yöneticilerimizle beraber, federasyon olarak yürüttüğümüz işleri inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Bugün burada federasyonumuzla işbirliği noktasında bir protokol imzalıyoruz. İnşallah gençliğimize, geleceğimize ve amatör sporcularımıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Biz bugüne kadar hep amatör sporun, sporcularımızın, gençlerimizin ve kulüplerimizin yanında olduk. İnşallah aynı şekilde yürüyüşümüz devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan imza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Denizli ASKF yönetimi katıldı.

