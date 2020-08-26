Denizlispor’da kamp başlıyor Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da gerçekleştirecek

Yukatel Denizlispor, 20202021 yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da kamp gerçekleştirecek. Kamp sürecinde antrenman çalışmalarına devam ederken, 2 Hazırlık maçının ardından Denizli’ye döneceği belirtildi.

Yeşilsiyahlı takım, 2020 2021 yeni sezon öncesi hazırlık sürecine Afyonkarahisar'da kamp gerçekleştirecek. Kamp programını açıklayan Denizlispor, Afyonkarahisar'da hazırlık maçlarını gerçekleştirecek. 28 Ağustos 2020 Cuma günü Afyonkarahisar'a hareket edecek olan yeşilsiyahlı takım 6 gün otelde konaklayacak. 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Gaziantep FK ile ilk hazırlık karşılaşmasını oynayacak ve ardından 3 Eylül'de ise Bandırmaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ardından Denizli'ye dönüş yapacak olan kafile, hazırlıklarını Denizli’de Haluk Ulusoy tesislerinde sürdürecek. Kamp öncesinde Denizlispor’da bulunan futbolcu, teknik heyet ve personellere korona virüs (Kovid19) testi uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.