Öğretmenin korona testi pozitif çıkınca okulda seminerler durduruldu Okul öncesi seminer alan bir öğretmende korona virüs tespit edildi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere seminer verilen bir okulda, bir öğretmenin korona virüs olduğu belirlendi. Seminerde bulunan idareci ve öğretmenler izolasyona alınırken, okulda seminerlere ara verildi.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Hacı Ahmet Paralı İlkokulunda 24 Ağustos Pazartesi günü öğretmenlerin ve yöneticilerin katılımı ile 20202021 eğitim öğretim yılı öncesi seminer gerçekleştirildi. Seminerin 28 Ağustos Cuma günü bitmesi beklenirken, okulda seminer alan 1 öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Virüs testi pozitif çıkan öğretmen ve ailesinin karantinaya alındığı, okulda görevli yönetici ve diğer öğretmenlerin de evlerinde izolasyon programına tabi tutulduğu belirtildi.

Korona virüsün öğretmene eşinin babası tarafından bulaştığı ve seminerin ikinci gününde durdurulduğu belirtildi. Seminerlerin ara verildiği okulda dezenfekte çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.