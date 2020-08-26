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Son kullanma tarihi geçen 3 ton peyniri piyasaya süremeden yakalandı

DHA

Son kullanma tarihi geçen 3 ton peyniri piyasaya süremeden yakalandı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarma tarafından depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan ve son kullanma tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karateke Mahallesi´nde son kullanma tarihi geçen süt ve peynirlerin bir depoda yeniden ambalajlanıp piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde depoya operasyon düzenleyen Jandarma, şüpheli Ramazan C.'yi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, kullanım tarihi geçtiği belirlenen 3 ton peynir ele geçirildi. Yapılan incelemede, Ramazan C.'nin piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirleri topladığı, ambalajlarını değiştirip tekrar piyasaya sürdüğü öğrenildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT
2020-08-26 16:17:08

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