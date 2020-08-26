Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Akşar Mahallesi çıkışı yakınlarında meydana geldi. Perihan Abay (59) yönetimindeki plakasız motosiklet, Ramazan Eriş yönetimindeki 20 ADZ 801 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Abay ve Eriş ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eriş'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-08-26 16:45:02



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