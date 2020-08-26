Çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi öldü



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde bir süt firmasında çalışan işçi Veli Aytan (36) numune almak için çıktığı süt tankında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ucarı Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Bir süt firmasında çalışan Veli Aytan, numune almak için süt tankının üzerine çıktı. Aytan bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aytan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aytan'ın cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Deniz TOKAT

2020-08-26 17:29:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.