Denizli’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi. DenizliAntalya karayolunda iki kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı karayolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.