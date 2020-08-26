Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı 



Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de iki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında DenizliAntalya yolu Cankurtaran Mevkisi'nde meydana geldi. Bekir Ateş yönetimindeki 20 AAC 267 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Yusuf Çimen'in kullandığı 20 ARJ 90 plakalı otomobile ardından da Serhan Yüzer yönetimindeki 48 ADR 261 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ateş'in kullandığı kamyonet ikiye bölündü. Kazaya karışan diğer iki araç ise hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kamyonet sürücüleri Ateş ve Yüzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çimen, eşi İpek Çimen ile ismi henüz öğrenilemeyen çocukları kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşımın durma noktasına geldiği yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Savcının incelemesinin ardından Ateş ve Yüzer'in cesetleri, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT

2020-08-26 22:11:34



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