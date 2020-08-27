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Kızını ziyarete geldi, 21 gün sonra ölü bulundu Günlerdir aranan yaşlı adamın cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ziyarete geldiği kızının evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 21 gündür alınamayan 90 yaşındaki yaşlı adam, dağda çoban tarafından ölü bulundu.

Kızını ziyarete geldi, 21 gün sonra ölü bulundu Günlerdir aranan yaşlı adamın cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, ziyarete geldiği kızının evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 21 gündür alınamayan 90 yaşındaki yaşlı adam, dağda çoban tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Çardak ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde ikamet eden 90 yaşındaki Hüseyin Daştan, Ağustos ayı başında ziyaret için kızının yaşadığı Pamukkale ilçesinin Küçükdere Mahallesine geldi. 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ayrıldığı kızının evine bir daha dönmeyen Alzheimer hastası yaşlı adam için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri tarafından her yerde aranan Hüseyin Daştan’dan her hangi bir ize rastlanamadı.
Bugün öğleden sonra Küçükdere Mahallesinin dağlık Asar mevkiinde koyunlarını otlatan çoban Mustafa C., dere yatağında yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanmış bir erkek cesedi gördü. Durumun jandarma ve kayıp yakınlarına bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, cesedin 21 gündür aranan Hüseyin Daştan’a ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına kadar traktörle taşınan ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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