Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı

Süper Lig 20202021 sezonu fikstürü açıklanmasının ardından Denizlispor Kulübü, sosyal medya hesabından, karşılaşacak olduğu maçların fikstürünü yayınladı. Yeşilsiyahlı takım ilk hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde fikstür çekimi gerçekleştirilerek, 2020 2021 sezonu maç programı belli oldu. Bu sezon lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak. Sezon 11 Eylül 2020’de başlayacak ve 16 Mayıs 2021’de tamamlanacak. Yeni sezonda bir takım 40 maç yapacak ve 42 hafta sürecek. Yukatel Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kamp programını açıklamıştı. Yeşilsiyahlı takım sosyal medya hesabı üzerinden sezonun ilk yarısında karşılaşacak olduğu fikstürü yayınladı. İlk hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Denizlispor, ardından kendi evinde ikinci hafta Trabzonspor ile mücadele edecek.

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