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3 ton eski peyniri satmaya çalışan gıda teröristi serbest kaldı

İHA

Denizli'nin Honaz ilçesinde, piyasadan topladığı son tüketim tarihi 35 yıl geçmiş 3 ton peyniri, yeniden ambalajlayarak satmaya hazırlanırken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

3 ton eski peyniri satmaya çalışan gıda teröristi serbest kaldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, piyasadan topladığı son tüketim tarihi 35 yıl geçmiş 3 ton peyniri, yeniden ambalajlayarak satmaya hazırlanırken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, Honaz’ın Karateke Mahallesi'nde yaşayan Ramazan C’nin (27) piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirli toplayarak tekrar piyasaya sürdüğü tespit edildi. Halk sağlığı ile oynayarak halksız kazanç elde elden gıda teröristinin üretim yaptığı depoya yapılan operasyonda, yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3 ila 5 yıl önce geçmiş peynirleri cüzzi bir ücretle toplayıp güncel fiyattan satan Ramazan C, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
3 ton kullanma ömrü peyniri vatandaşın sofrasına ulaştıramadan yakalanan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkartıldı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ramazan C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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