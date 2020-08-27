Yüzyıllardır süren gelenek pandemi nedeniyle temsili olarak yapıldı Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı bu sene temsili olarak yapıldı

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi’nde 800 yılı aşkın süredir devam eden Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, bu yıl pandemi nedeniyle temsili olarak gerçekleştirildi.

800 yıla aşkın devam eden ve Aşağıseyit Mahallesi’ne özgü koyum atlatma geleneği için çobanlar günler öncesinden hazırlıklara başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle temsili olarak yapılacak olan yarışmaya çobanlar lider koyunlarını boyayarak yarışma için yerlerini aldı. Sudan Koyun Geçirme temsili olarak yapılacağı için koyun sürüleri alana getirilmedi ve el koyun diye tabir edilen koçlar çobanların arkasından suya atladı. Bazı el koyunlar suya atlamazken, çoğunluğu çobanına sadakat gösterip suya atladı.

Öte yandan alana gelen misafirler dezenfekte edilerek maske dağıtıldı. Geçmiş yıllarda binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği bu renkli festivalin temsili olarak canlandırılmasında dikkat çeken konu ise susuzluk oldu. Büyük Menderes Nehri’nin adeta kurumaya yüz tutması, alana gelenlerin ve çobanların içini burktu. Kuraklık nedeniyle Işıklı Barajı’nda da su kalmadığı, bu nedenle Büyük Menderes yatağına su verilemediği öğrenildi.

“Geleneklerimize sahip çıkmazsak yok olur gideriz”

Amaçlarının sadece koyunları suya atlatmak olmadığını, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamamız durumunda toplumun bundan büyük zarar göreceğini vurgulayan Çal Belediye Başkanı Akcan, “Olay sadece koyunların suya atlaması değil, söz konusu Türkiyem. Ulusumuzun geleceği adına bu tür etkinlikler önemli. Köklerimizden bağlarımızı koparmamamız gerekiyor. Çünkü, gelenek ve göreneklerini, dilini kaybeden toplumlar zaman için de yok olup giderler. Bu toplumun bayram, düğün, evlenme ve kültür gelenekleri var. Eğer bizim geleneklerimiz olmasa teknolojinin baş döndürücü yenilikleri yıkıma neden olabilir. Toplumumuzun kültürel değerlerini yaşatarak birlik ve beraberliği tesis etmek bizlerin başlıca görevleridir. Gelenek ve göreneklerimiz bizler için oldukça değerlidir. Kültürümüzün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Türkiye, gelenekgörenek ve değerlerine sahip çıktığı sürece dünya sahnesinde varlığını gösterip, bu varlığı korumuş olur” diye konuştu.

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