Denizli'de 117 bin yavru sazan göletlere bırakıldı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2020 Yılı Balıklandırma Programı kapsamında, 117 bin adet yavru sazan balığını göl ve göletlere bıraktı. Son beş yılda Denizli'deki göl ve göletlere bırakılan yavru sazan balığı sayısının 560 bini bulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesinde Denizli için üretilen 117 bin adet yavru sazan balığı getirilerek göl ve göletlere bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürüttüklerini belirterek, "Anadolu'muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıklar ülkemizdeki göl ve göletlere bırakılmaktadır. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm ekonomik balık türlerine ait stokların gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, zaman ve yer yasaklarına uyulması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımızca yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edilecektir" dedi.

Son beş yılda Denizli'deki göl ve göletlere bırakılan sazan balığı yavru sayısı yaklaşık 560 bini bulduğu bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-27 14:38:03



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