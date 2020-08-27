Kızılcabölükspor, Denizlispor’dan Emre Sağlık’ı kiraladı

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– 20202021 sezonu transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılcabölükspor, Denizlispor’dan Emre Sağlık’ı 1 yıllığına kiraladı.



14 Eylül 1997 doğumlu genç oyuncu, sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. 20192020 sezonunun ilk yarısında Denizlispor’da 4 maçta forma giyen Emre, devre arası katıldığı TFF 3. Lig ekibi Ağrıspor 1970 takımında 10 maçta forma giydi. Daha önce 20182019 sezonunun başında Kızılcabölükspor kadrosuna katılan genç oyuncu 29 maçta ter dökmüştü.



Kızılcabölükspor formasını yeniden giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Emre Sağlık, “Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisin yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.

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