Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde, keçisinin su kuyusuna düştüğünü gören Bayram Babuçcu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Halatla içinde yaklaşık 2 metre su bulunan kuyuya inen itfaiye personeli, keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen keçi, sahibine teslim edildi. Babuçcu, keçisini kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT

2020-08-27 16:21:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.