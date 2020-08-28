Rektör Vekili Kutluhan’dan Başkan Zolan'a ziyaret

10 Ağustos’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı 10 Ağustos’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Vekili Kutluhan’a yeni görevinde başarılar diledi. Hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Osman Zolan, el ele omuz omuza Denizli’ye hizmet etmeye devam edeceklerini, öğrenci dostu Denizli’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin rahat, huzur ve mutlu olması için birlikte çalışacaklarını söyledi.



Rektör Vekili Prof. Dr. Kutluhan ise, ev sahipliğinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin örnek hizmetleri olduğunu ifade eden Rektör Vekili Kutluhan, Başkan Osman Zolan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.