Pamukkale Belediyesi çalışanları tiyatro sahnesinde

Pamukkale Belediyesinde çeşitli birimlerde görev yapan personeller ‘Siyah Beyaz Hayatlar’ adlı tiyatro oyununu başarıyla sahneledi. Profesyonel oyunculara taş çıkaran çalışanlar, izleyenlerden tam not aldı.

Pamukkale Belediyesi’nde görev yapan personeller ‘Siyah Beyaz Hayatlar’ adlı oyun için sahneye çıktı. Ayhan Soyfidan’ın yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyununda Pamukkale Belediyesinın farklı birimlerinde görev yapan personellerden Ferudun Karakaş, Kadir Yerli, Bahattin Çayrak, Nilgün Kurt, Pınar Özen, Barış Balcı, Özlem Özdemir, Ayşegül Tefenlili, Niyazi Necip Şevik, Sinan Kaya, Bekir Durmuş, Ceren Atmaca, Hüseyin Ali Orman, Yasin Canatan, Yaşar Demirtaş, Selin Kızıl ve Rukiye Ateş rol aldı. Yaklaşık 5 ay önce başlayan çalışmalara koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilirken, yeni normal hayat döneminde çalışmalar gerekli önlemler alınarak yeniden başladı.



Yapılan çalışmalar tamamlanarak ‘Siyah Beyaz Hayatlar’ adlı oyun Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda sahnelendi. Erkan Horzum’un Süpervisor ve Ferhat Işıklı’nın da rejide görev yaptığı oyunu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, meclis üyeleri, belediye çalışanları ile Devlet Tiyatrosu emekli sanatçılarından Oğuz Tunç ve Oğuz Tuncay da izledi. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucunun zararlarına dikkat çeken oyunda Pamukkale Belediyesi çalışanlarının performansı alkış aldı. İzleyenler oyundaki rollerini profesyonellere taş çıkararak şekilde yapan amatör tiyatrocuları ayakta alkışladı.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ‘Siyah Beyaz Hayatlar’ adlı oyun sonunda yaptığı konuşmada, “Bu akşam benim için unutulmaz oldu. Yol arkadaşlarımızı sahnede görmek beni gururlandırdı. Tiyatro konusunda amatör olan arkadaşlarımız çağımızın en önemli sorunlarından olan uyuşturucuyla mücadele konusunda dikkat çeken mesajlar verdi” dedi. Pamukkale’nin binlerce yıl öncesinden bu yana sanat ruhunu yaşayan bir coğrafya olduğunun altını çizen Başkan Örki, “Bizlerde bu çağda sanat ruhunu yaşatmak istiyoruz. Sadece bu grubumuz değil bir başka grupta farklı bir konuda çalışma yapıyor. Kısa zaman içinde bir sürprizimiz daha olacak. Sanat sadece sanatçıların değil, kendisini sanatçı olarak hissedenlerin de yapabileceği bir iştir. Biz Pamukkale Belediyesi olarak bu yola baş koyduk. Bu vesileyle Pamukkale Belediyesi Halk Tiyatrosu’nu hayata geçirmiş olduk. Bu oyunumuzu farklı mahallelerimizde vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte profesyonellerle yapılacak olan işbirliği ile sanat konusunda önemli işlere imza atmak istiyoruz” dedi.



Gecenin onur konukları olan Devlet Tiyatrosu emekli sanatçılardan Oğuz Tunç, “Oyun gerçekten harika idi. Belediye başkanı olarak çalışanlardan oluşan kadroyu desteklemeniz çok önemli. Bu bence tüm başkanlara örnek olmalı. Oyunu izlerken çok duygulandım. Sahnede sanat yapan arkadaşlarım beni gururlandırdı. Başta siz olmak üzere tüm Pamukkale Belediyesi ailesini tebrik ediyorum” diye konuştu.



Ceren Atmaca unutulmadı

Konuşmaların sonunda Siyah Beyaz Hayatlar adlı oyunda rol alan oyunculara sertifika ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tiyatro grubunda yer alan ancak önemli bir rahatsızlık geçirdiği için gecede yer alamayan Ceren Atmaca’yı arkadaşları unutmadı ve “Ceren Sahnede” pankartı açtılar. Oyunun yönetmenliğini yapan Ayhan Soyfidan, Süpervisor Erkan Horzum ve Reji Ferhat Işıklı’ya Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından teşekkür plaketleri verildi. Oyuncular adına Pınar Özen, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve oyunun yönetmeni Ayhan Soyfidan’a teşekkür çiçeği verdi.

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