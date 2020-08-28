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Güvenlikçinin püskürttüğü soyguncular kıskaç altında Para transfer merkezini soymaya çalışan silahlı 3 kişinin yakalanması için kente giriş çıkışlar kapatıldı Vali ve Emniyet Müdürü anonsa girerek soyguncuların bir an önce yakalanması talimatını verdi

İHA

Denizli'de, güvenlikçinin direnişi sayesinde para transfer merkezini soymaya girişimleri hüsranla sonuçlanan silahlı 3 şüphelinin yakalanması için kentin giriş çıkışları kapatıldı. Vali ve Emniyet Müdürü anonsa girerek talimat verdiği soyguncuların yakalanması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Güvenlikçinin püskürttüğü soyguncular kıskaç altında Para transfer merkezini soymaya çalışan silahlı 3 kişinin yakalanması için kente giriş çıkışlar kapatıldı Vali ve Emniyet Müdürü anonsa girerek soyguncuların bir an önce yakalanması talimatını verdi

Denizli’de, güvenlikçinin direnişi sayesinde para transfer merkezini soymaya girişimleri hüsranla sonuçlanan silahlı 3 şüphelinin yakalanması için kentin giriş çıkışları kapatıldı. Vali ve Emniyet Müdürü anonsa girerek talimat verdiği soyguncuların yakalanması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan bankalar arası para transfer merkezi, silahlı 3 soyguncu tarafından soyulmak istenmiş ancak kendisini rehin alan şüphelinin elinden kurtulmayı başaran güvenlikçinin karşı direnişi sonucu amaçlarına ulaşamadan kaçmışlardı.
Soymak istedikleri bankalar arası para transfer merkezine geldikleri beyaz otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için, Denizli kent merkezinde bulunan 39 nokta giriş çıkışlara kapatıldı. Tüm ekiplerin sokak sokak aradığı soyguncuların yakalanması için drone ile havadan da arama yapılıyor.
Öte yandan, başarısızlıkla sonuçlanan soygun girişiminin ardından polis telsizinden anonslara giren Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da, soyguncuların en kısa sürede yakalanması için ekiplere talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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