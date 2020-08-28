Kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde, su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesi’nde Bayram Babuçcu’ya ait keçi suyu kuyusuna düştü. Keçisinin düştüğünü gören Babuçcu itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri keçiyi çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 metre su bulunan kuyuya halat yardımıyla inen itfaiye personeli, keçiyi bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkardı. Keçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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