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Başkan Osman Zolan, Honaz'da incelemelerde bulundu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Honaz’ın derdi varsa o dert bizimdir, hepimizindir. Çözümü için hep beraber gayret ederiz. ”

İHA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret etti. Honaz'ın Denizli şehir merkezinden farkının olmadığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Honaz'ın ne derdi varsa o dert bizimdir, hepimizindir. Çözümü için hep beraber gayret ederiz. İnşallah birlikte el ele vererek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Osman Zolan, Honaz'da incelemelerde bulundu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Honaz’ın derdi varsa o dert bizimdir, hepimizindir. Çözümü için hep beraber gayret ederiz. ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret etti. Honaz’ın Denizli şehir merkezinden farkının olmadığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Honaz’ın ne derdi varsa o dert bizimdir, hepimizindir. Çözümü için hep beraber gayret ederiz. İnşallah birlikte el ele vererek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Honaz ilçesini ziyaret etti. Başkan Osman Zolan ilk olarak Honaz önceki dönem Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu’nu ziyaret etti. Honaz Kaymakamı Turan Atlamaz’ı da konutunda ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. AK Parti Honaz İlçe Teşkilatı’nda partilileri ve meclis üyeleri bir araya gelen Başkan Zolan, İlçe Başkanı Mustafa Avcı’dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Program kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i de ziyaret eden Başkan Osman Zolan, burada belediye personeliyle kısa bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Honaz Belediyesi olarak hangi taleple gidersek gidelim, eğer yasaya ve yönetmeliğe uygunsa Osman Başkanım hep yanımızda oldu, destek verdi. ‘Ayrımız gayrımız yok’ dedi. Osman Başkanım, Büyükşehir Belediyesinin ağabeylik ve şemsiye görevini en iyi şekilde yapıyor. Bu konuda bir şikayetimiz yok bilakis memnuniyetimiz var. Sağ olsun, güler yüzü, sıcak tavrı ile bize olan yol gösterici ve sıcak teması ile hep iyi ilişkilerimiz var " diye konuştu.

“Honaz’a güzellik kattınız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yanında olduklarını dile getiren Kepenek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Başkanımın yanında oluyorum sürekli ve bundan da onur duyuyorum. Yani kararlarımı hiçbir zaman çiğnemedim, geriye de dönmedim. Onunla birlikte, bu kentin yönetiminde Büyükşehir olarak sevgili başkanım ve ilçe belediyesi olarak da biz en iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, hiç ayrım yapmadan Honaz’a nasıl katkı verebiliriz, onun peşindeyiz. Ben bu onuru verdiği için Başkanıma teşekkür ediyorum. Honaz’a güzellik kattınız" dedi.

“Büyükşehir olarak burada çok güzel hizmetler yaptık”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz’ın pek çok konuda güzelliğe sahip olduğunu belirterek, Denizli’nin büyükşehir statüsüne kavuşmasından bu yana Honaz’da birçok önemli proje ve hizmeti gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Osman Zolan, "2014’de Honaz’ımız önceki dönemlerde de çok büyük hizmetler almıştı, gerçekten önceki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. 2014’den sonra da Büyükşehir olarak burada çok güzel hizmetler yaptık. Honaz şehir merkezinin Denizli’nin şehir merkezinden farkı yok, hatta artısı olan bir ilçemiz. İnşallah sizin de yapacağınız hizmetler de bizlerin de yapacağı hizmetlerle Honaz’ımız daha iyi daha güzele gidecek " diye konuştu.

“Hem Honaz’ımıza, hem Denizli’mize hiçbir ayrım yapmadan hizmet ediyoruz”
Vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, siyasi parti ayrımı yapmaksızın çalıştıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Ben şunu net olarak söylüyorum, zaten sizler de ifade ettiniz. Ben hiçbir ilçemi siyasi görüş farkına bakmaksızın, eğer vatandaşımızın ihtiyacı varsa, bir sıkıntısı varsa onu gidermek için çalışıyoruz. Siyaset seçim günüdür, seçimden sonra başkanlar rozetini çıkarır, hizmete odaklanır. Biz yaklaşık 1,5 yıla yaklaşıyoruz, o sürede de hep beraber hem Honaz’ımıza, hem Denizli’mize hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmek ediyoruz. İnşallah birlikte el ele vererek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah’ım hepimizin yolunu açık etsin. Birlik ve güzelliğimiz daim olsun. Honaz’ın ne derdi varsa o dert bizimdir, hepimizindir. Çözümü için hep beraber gayret ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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