Denizli’de kurulan şirket sayısı ile ülke ortalamasını geçti Başkan Erdoğan: “4 bin 324 işletmemize 144 Milyon 385 Bin TL’lik nakdi kredi desteği sağladık” “Denizli’miz, bu zor zamanda da farkını ve gücünü bir kez daha gösterdi”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin, kurulan şirket sayısındaki artışın yanı sıra karşılıksız çekler ile protestolu senetlerdeki iyileşmede, ülke ortalamasını geçtiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, “Denizli’miz, bu zor zamanda da farkını ve gücünü bir kez daha gösterdi. Ekonomimizin Denizlili kahramanlarına teşekkür ediyorum. Biz de onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte de, DTO’nun tüm kaynaklarını Can Suyu ve Nefes Kredisi olarak üyelerimize açtık. Karşılığını da başarı olarak aldık. Ne mutlu Denizli’mize“ dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bir önceki meclis toplantısından bu yana geçen zaman içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, Meclis üyelerini, son dönemdeki faaliyetleriyle ilgili de bilgilendirdi. Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclis Toplantısı’na, Başkan Uğur Erdoğan, Meclis üyeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ile Denizli Milletvekili Şahin Tin katıldı. Milletvekili Tin, hükümetlerinin esnaflar ile ticaret erbabına yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi. Başkan Erdoğan, yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ile İmalat Sanayi Satın Alma Müdürleri Endeksi’ndeki artışın yanı sıra konut ve otomotiv satışlarındaki ilginin devam etmesinin ve Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasının, yurt dışında ise Amerikan Merkez Bankası (FED)’nın politika faizini sabit tutması ile ABD ve Avrupa ekonomilerinin daralmasının ön plana çıktığını dile getirdi. DTO Başkanı Erdoğan, öncü verilere göre, ABD ekonomisinin 2020’nin ikinci çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 32,9, Avrupa birliği ekonomisinin ise, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14,4 küçüldüğünü, ikinci çeyrekte de yüzde 20,4 daralan İngiliz ekonomisinin de 11 yıl sonra resesyona girdiğini belirtti. Erdoğan, “Dünya bu haldeyken, Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, 2019'daki dış pozisyonunun belirsizliklerinin yüksek olmasına rağmen, ülkemizin orta vadeli temeller ve istenen politikalarda belirtilen seviyeden kısmen daha güçlüdür” dedi.



“Denizli’de yeni kurulan firma sayısı, Temmuz’da yüzde 75 arttı”

Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, kurulan şirket sayısındaki artışta Denizli’nin ülke ortalamasını geçtiğini kaydetti. Temmuz’da yeni kurulan firma sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 arttığını vurgulayan Erdoğan, “TOBB verilerine göre, ülkemizde kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 arttı. İlk 7 ayda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,38 çoğaldı. Faaliyet gösteren aktif firma sayısı ise, bir önceki aya göre 10 bin 198 artış gösterdi. Öte yandan, yılbaşından bu yana esnaf ve sanatkar sayımızda yaklaşık 137 binlik bir artış kaydedildi. Kadın esnaf sayımız ise, son 1 yılda yaklaşık 31 bin arttı. Bununla gurur duyuyoruz. Denizli’mizde, 1 ayda 168 yeni firma kuruldu. Geçen yıl Temmuz’da 96 idi. Yüzde 75,18’lik artış oldu. Ayrıca, yılbaşından bu yana odamıza 857 firma kayıt yaptırdı. Geçen yıl aynı dönemde, 718 idi. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’nın sonuçlarına göre, Denizli’mizden bu yıl tekstil ve konfeksiyon sektöründen 5, kablo ve bakır tel sektöründen de 3 olmak üzere 8 tane firmamız girdi. Temmuz ayında ihracatını en çok arttıran 2'nci il Denizli’miz, farkını ve gücünü bir kez daha gösterdi. Buradan bir kez daha, ekonomimizin Denizlili kahramanlarına teşekkür ediyorum“ dedi.



“4 bin 324 işletmemize 144 Milyon 385 Bin TL’lik nakdi kredi desteği sağladık”

Covid19’un ekonomiye etkisini en aza indirmek için DTO’nun tüm kaynaklarını üyelerine açtıklarını dile getiren DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Şu ana kadar, 144 Milyon 385 Bin TL’lik nakdi kredi desteğinin yanı sıra kredi kartı limiti de sağladık. Üyelerimizden 683 işletmemize, 53 Milyon 359 Bin 996 TL’lik Nefes Kredisi, 3 bin 641 işletmemize de 91 Milyon 25 Bin TL’lik Can Suyu Kredisi olmak üzere, toplamda 4 bin 324 işletmemize 144 Milyon 385 Bin TL’lik nakdi kredi desteği sağladık. Türk Eximbank'ın, Denizli ihracatına destek payı, yüzde 44 oldu. Geçen yıl ise aynı dönemde, yüzde 33 idi. Kullandırılan kredi oranı ise, yüzde 16’dan yüzde 27’ye çıktı.” diye konuştu.

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