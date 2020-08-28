Bankaların para kuryeliğinin yapıldığı iş yerinde silahlı soygun girişimi; olay anı kamerada (2)



SOYGUNCULARIN YAKALANMASI İÇİN ŞEHİR ABLUKAYA ALINDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel bankaların para transfer merkezini soymaya çalışan ancak güvenlik görevlisinin direnmesiyle başarısız olan silahlı 3 kişi, polis ekiplerince her yerde aranıyor. Şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Denizli Jandarma Komutanlığı konusunda uzman olan tüm ekiplerini seferber etti. Polis ve jandarma ekipleri kent genelinde başta şehir giriş ve çıkışları olmak üzere 39 ayrı noktada denetime başladı. Şüphelilerin soygun girişiminden sonra beyaz bir otomobille kaçtığı bölgelerde havadan drone ile tarama yapılıyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Öte yandan, soygun girişiminin ardından polis telsizinden anons yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da, ekiplere şühelilerin bir an önce yakalanması talimatı verdi.Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-28 19:32:08



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