Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Devlet Hastanesi bahçesinde, husumetli olan iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri, Acil Servis önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Hakaretler ve küfürlerin ardından tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi, hastane bahçesinde birbirlerine sopalarla ve bıçakla saldırdı. Kavga nedeniyle diğer hastalar da büyük bir panik yaşadı. Özel güvenlik görevlileri olaya müdahale edemezken, ihbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri birbirlerine saldıran grubu güçlükle ayırdı. Kavgada aldığı bıçak darbesi nedeniyle yaralanan bir kişi, tedaviye alınırken, polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-28 20:02:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.