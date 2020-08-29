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Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü

İHA

Denizli'de dünya evine giren çiftin süslenen gelin arabasına düştükleri not görenlere tebessüm ettirdi.

Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü

Denizli’de dünya evine giren çiftin süslenen gelin arabasına düştükleri not görenlere tebessüm ettirdi.
Türkiye’de popüler olarak yapılan yazı yazma kısmında ise çiftlerin hayal dünyasına göre değişiklik gösteriyor. Denizli’de evlilik yolunda adım atan Vahide ve Sadık çiftinin gelin arabasında yazan not görenleri önce şaşırttı. Sonra tebessüm ettirdi. 20 F 5120 plakalı otomobil Vahide ve Sadık çiftinin en mutlu gününde kullanılmak üzere süslendi. Otomobilin arka kısmında yer alan ‘Evleniyoruz’ yazısının altına bir IBAN numarası yazılarak altına ‘Para atmayan evde kalsın’ notu düşüldü. Yazıyı görenler ise durumu sosyal medyada paylaşması ve tebessümleri dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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