Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Bolu'da kampta



DENİZLİ, (DHA) - YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Türkiye Basketbol Ligi temsilcilerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bolu'da kampa girdi. İlk etap çalışmalarını Denizli'de tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenör Şahin Ateşdağlı, yeni sezon öncesı sıkı bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Ateşdağlı,"TBL´de biz yola şampiyonluk parolası ile çıktık. Bu tek hedefimiz. O doğrultuda bir takım kurduk. Denizli halkına ihtiyacımız var. Yönetim olarak kenetlendik. Geçen sene yarım kalan işi devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 10-12 Eylül tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek olan Hotel Angel's Park Hazırlık Turnuvası'nda TBL takımlarından Bornova Belediyespor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Süper Lig ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 17-19 Eylül'de ise 12. Final Basketbol Turnuvası için Bursa'ya gidecek olan Denizli ekibi burada ise Finalspor, Akhisar Belediye ve Sigortam.Net ile oynayacak. Son olarak ise 27 Eylül-4 Ekim'de Ankara'da Federasyon Kupasına katılacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket D grubunda yer alacak ve Akhisar Basketbol, Ankara Mamak Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-08-29 12:49:29



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