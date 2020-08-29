Denizli'de silahlı soygun girişimi şüphelilerini özel ekip arıyor



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de dün kargocu gibi davranarak özel bankaların para kuryeliğini yapan güvenlik şirketine silahla girip soygun girişiminde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İçinde 13 milyon TL'nin bulunduğu şirkete soygun girişimine karışan kişilerin yakalanması için özel ekip kuran Denizli polisi, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında kuş uçurtmuyor.

Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi'ndeki özel bankaların para kuryeliğini yapan, ATM makinelerine de para taşıyan özel güvenlik şirketine, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından, dün sabah saat 09.00 sıralarında soygun girişiminde bulunuldu. Beyaz renkli sedan bir otomobille şirketin önüne gelen kargo görevlisi kılığındaki bez maskeli 3 kişiden 2'si araçtan indi. Şüphelilerden 1'i, kendini kargo görevlisi olarak tanıtıp içeri girerken, diğeri kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheli, belinden tabancasını çıkardı. Bu sırada şirketin güvenlik görevlisi durumu fark edip tabancasını çıkarmak istedi. Ancak şüpheli, özel güvenlik görevlisinin üzerine atlayıp sarılarak, tabancasını çıkarmasına engel oldu. Bu sırada, şüpheliyi iterek kurtulmayı başaran güvenlik görevlisi ile yardımına gelen diğer güvenlik personelleri soygun girişimini püskürttü. Bunun üzerine kaçan şüpheli, havaya tek el ateş edip dışarda gözcülük yapan diğer arkadaşıyla olay yerine geldikleri otomobile koşmaya başladı. Otomobile binecekleri sırada şüphelilerden biri düştü. Ancak otomobil bu sırada hareket etti. Şüpheliler, arkadaşlarından birinin olay yerinde kaldığını fark edip, olay yerinden aldıktan sonra tekrar yollarına devam ederek, kaçtı. Soygun girişimi, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği bünyesinde 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, şüphelilerin olayın ardından geçiş güzergahlarında bulunan noktalardaki güvenlik kameraları üzerinde hummalı bir çalışmaya başladı. Kentin giriş ve çıkışlarında bulunan Plaka Tespit Sistemi (PTS) kullanılarak şüpheli araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameraları da detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

Olayın ardından il genelinde geniş çaplı alışma yapan polis ekipleri, şehri abluka altına aldı. Polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında sıkı bir denetime başladı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden kimlik sorgusu yapılırken, şüpheli araçlar ise detaylı şekilde arandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-08-29 14:35:33



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