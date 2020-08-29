Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu Gaziantep FK - Denizlispor : 3-2

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Denizlispor, Süper Lig 20202021 sezonu öncesi hazırlıklarını gerçekleştirdiği Afyonkarahisar’da ilk hazırlık maçını gerçekleştirdi. Yeşilsiyahlı takım Gaziantep FK’ya 32 mağlup oldu.

Denizlispor, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarında ilk hazırlık maçına çıktı. Bugün Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde saat 17.30’da Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü’ne 32 mağlup oldu. Denizlispor karşılaşmaya, Cenk, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Özgür ve Mesanovic ilk 11'i ile başladı. Yeşilsiyahlı takım 32. dakikada Radoslaw Murawski gol attı. Maçın ikinci yarısında ise 86. dakikada Alihan Kalkan gol atarken, Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim 2 gol atarken 3’üncü golü ise Pawel Olkowski attı.

Denizlispor Kulübü 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Bandırmaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Afyonkarahisar kampını sonlandıracak.

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