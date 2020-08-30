Koronavirüsten ölen kişinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybeden kişinin evinin önüne belediye tarafından kurulan taziye çadırı, polis ekiplerince kaldırıldı.
Denizli'deki bir hastanede koronavirüs tedavisi gören S.B. bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının talebi doğrultusunda, S.B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı Karaman Mahallesi Yeşilköy Caddesi'ndeki evinin önüne Merkezefendi Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.
Bazı vatandaşların cenaze evinin önünde kalabalık oluştuğunu belirterek durumu şikayet etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Taziyeye gelen yaklaşık 50 kişi, polis ekipleri tarafından megafonla evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı. Taziye çadırı ve evin önünde bulunan sandalyeler, polis ekiplerinin talimatı doğrultusunda belediye personelleri tarafından kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT
2020-08-29 22:43:52
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