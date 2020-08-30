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Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı kutlandı

İHA

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı kutlandı

Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Program Valilik önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Valilik önünde yapılan ve korona virüs salgını tedbirlerinin alındığı törene Vali Ali Fuat Atik, 11’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri ve beraberindeki protokol katıldı. Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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