Merkezefendi Basket'ten 30 Ağustos kutlaması



DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ne alınma hayali Basketbol Federasyonu'nun kararıyla son anda gerçekleşmeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmadı. Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Denizli ekibinde teknik heyet ve oyuncular, 30 Ağustos'u kutladı. Merkezefendi'de ABD'li oyuncular Dwight Coleby ve Isiah Umipig dahil tüm oyuncular, Ay-Yıldızlı bayrağımızla poz verdi. Antrenör Şahin Ateşdağlı, takım kaptanı Ümit Sonkol, oyuncular ve takım çalışanları, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleriyle hazırlanan özel videoda Atatürk'ün bağımsızlıkla ilgili sözlerini seslendirdi.

Genel Menajer Evren Yenice, "Bu büyük zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu mücadelenin başkomutanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını veren aziz şehitlerimizi, sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Merkezefendi Bld Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler'e takımın Süper Lig'e alınmamasıyla ilgili açıklamalarında geçen sportmenliğe aykırı ifadeleri nedeniyle 10 bin TL ceza verdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-08-30 12:22:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.