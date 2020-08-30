Isparta’da gece yarısı silahlı 4 şahıs bir eve girerek vatandaşın 20 bin TL’sini gasp ederek kaçtı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçan 4 şahsı Denizli’de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’da gece yarısı silahlı 4 şahıs geç saatlerde bir şahsın evine girdi. Eve giren şahıslar vatandaşı önce darp etti, ardından silahla gasp ederek 20 bin TL’sini çaldılar. Olay yerinden hızlıca kaçan şahıslar, vatandaşın ihbarı üzerine aranmaya başlandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Jandarma Komutanlığı tarafından Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bilgi verildi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Denizli istikametine kaçan 26 DR 100 plakalı otomobilin izini sürdü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Denizli’de Üniversite kavşağı olarak bilinen noktada 4 şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahsın adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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